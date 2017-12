Dilma lamenta acidente em Belo Horizonte

A presidente Dilma Rousseff lamentou o acidente em Belo Horizonte que causou a morte de duas pessoas e deixou ao menos 19 feridos nesta quinta-feira, 3. Em sua conta no Twitter, Dilma diz que "foi com tristeza que soube do desabamento do viaduto em Belo Horizonte".

Ela ainda acrescentou que o governo está "à disposição da Prefeitura e das autoridades de Belo Horizonte no que for necessário". "Neste momento de dor, presto a minha solidariedade às famílias das vítimas", disse.

O viaduto atingiu um carro de passeio, um ônibus e dois caminhões, que ficaram esmagados. Pelo menos oito viaturas dos bombeiros, além de policiais militares e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender à ocorrência