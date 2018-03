Dilma nomeia outro do PMDB, mas não chama ex-ministro Enquanto a nomeação do ex-ministro Hélio Costa para um cargo em alguma estatal continua emperrada, outras indicações do PMDB mineiro começam a deslanchar. O ministro Antonio Palocci (Casa Civil) nomeou ontem Sérgio Dâmaso para a diretoria-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Assim como o nome de Costa, o de Dâmaso havia sido entregue a Palocci em fevereiro. Dâmaso era superintendente do DNPM em Minas.