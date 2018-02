Dilma: ''Onde está a prova de que eu esteja envolvida?''

A presidenciável Dilma Rousseff (PT) elogiou o pedido de demissão de Erenice Guerra do Ministério da Casa Civil. "Como o caso exige investigação, é sempre bom que a autoridade se afaste, para que a investigação corra da melhor forma possível."

Dilma disse acreditar que sua campanha não será afetada pelo caso e repudiou as acusações de que estaria envolvida em suposta tentativa de intermediação de empréstimo no BNDES. "É importante, no Brasil, que a gente não perca a referência das conquistas da civilização: (o acusador) tem que provar que você fez, não você provar que não fez." Diferentemente de ocasiões anteriores, a petista não apontou motivação eleitoral nas denúncias.