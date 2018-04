Dilma promete eletrodomésticos no Minha Casa

Dois dias após revelação de baixo desempenho do Minha Casa, Minha Vida, a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, anunciou inclusão de eletrodomésticos e móveis na segunda fase do programa, voltado para construir 2 milhões de casas.

A promessa foi feita ontem durante entrevista em cenário que reproduz a sala de uma casa, montado para o programa eleitoral de TV. "Isso pode ser bastante acessível, porque vamos comprar em grande escala", disse a candidata.

O programa de habitação popular é bandeira de campanha da petista. Na sexta-feira, a Caixa Econômica Federal se mobilizou para rebater informação de que só 565 casas para renda de até 3 salários mínimos foram entregues, dizendo que 3.588 unidades estão prontas e 114 mil ficarão até o fim do ano.

Dilma considerou sua liderança na pesquisa Datafolha - que lhe deu 41%, contra 33% de JoséSerra (PSDB) - um sinal de que sua campanha está indo bem. Mas, cautelosa, evitou falar em possível vitória no primeiro turno.