Dilma propõe 'disputa do bem' com o tráfico nos morros do Rio

A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou nesta quinta-feira, 29, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), que o crime organizado "invadiu" os morros e favelas do Rio de Janeiro porque o Estado "fugiu" dessas áreas. "No Brasil, não se investia em favelas e bairros populares", afirmou a ministra, de acordo com informação divulgada pela Agência Brasil.

Dilma propôs uma "disputa do bem" com o tráfico para garantir a presença do Estado nas áreas com maiores índices de violência. "É possível que a gente dispute com o tráfico e façamos essa disputa do bem, que é, de fato, nossa presença efetiva, com a Polícia também, mas também com obras e serviços públicos de qualidade para a população."

