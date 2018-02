Dilma reinaugura trecho de estrada polêmica no AM A ministra Dilma Rousseff reinaugurou ontem um trecho de 200 quilômetros da BR-319, que liga Porto Velho (RO), a Humaitá, na divisa com o Amazonas. A estrada tem um total de 800 quilômetros e atravessa grande área de floresta, o que vem dificultando sua recuperação. Atualmente o Ibama analisa o projeto para licenciamento ambiental da obra. Para tanto, a rodovia foi dividida em lotes, sendo sua parte central a que provoca maior polêmica entre os ambientalistas.