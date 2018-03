Dilma reserva espaço na agenda para ir a Davos

Na tarde de terça-feira, o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, conversou com Dilma sobre os compromissos internacionais que estão no horizonte. Está acertado que a presidente deve ir para a Argentina no fim deste mês ou início do próximo, para uma reunião bilateral com a presidente Cristina Kirchner. No dia 6 de fevereiro, Dilma deve comparecer à cúpula América do Sul-Países Árabes (Aspa), em Lima (Peru).

Se todas forem confirmadas, Dilma faria três viagens internacionais em pouco menos de duas semanas, mesmo já tendo dito que prefere reduzir o ritmo seguido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre 2009 e 2010, Lula foi mais de 70 vezes ao exterior. No entanto, a última vez que o ex-presidente compareceu a Davos foi em 2007.