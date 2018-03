Dilma tem mais eleitores onde renda cresceu mais

Entre os biênios 2002/2003 e 2008/2009, a renda familiar per capita dos brasileiros subiu, em média, 22% ? como ressaltou o economista Marcelo Neri em artigo publicado ontem no Estado. Ou seja, a POF mostra que, durante o governo Lula, houve melhora significativa no poder de compra das famílias, seja porque sua renda cresceu (11%, em média), seja porque o tamanho das famílias diminuiu. Na prática, há mais pão para dividir por menos gente.

Ainda segundo a POF, a renda dos 10% mais pobres subiu três vezes mais do que a renda dos 10% mais ricos. Essa diminuição da desigualdade tem impactos regionais diferenciados. Onde a renda subiu mais (19% no Norte, 17% no Nordeste e 14% no Centro-Oeste) é onde Dilma também abre vantagem sobre José Serra (PSDB) no Ibope: entre 6 e 17 pontos porcentuais.

Embora a POF revele também carências da economia, inclusive a insuficiência de comida na mesa de mais de um terço das famílias, o movimento geral foi de melhora. Quando isso acontece, mesmo quem não superou a miséria mira-se no vizinho bem-sucedido e tem esperança de que pode ter o mesmo destino. Esse é o quadro de fundo da sucessão presidencial.

