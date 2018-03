Dilma vai para o Rio nesta quinta sobrevoar áreas atingidas pelas chuvas

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff viaja amanhã, às 10h, para o Rio de Janeiro, onde sobrevoará áreas atingidas pelas chuvas. A informação é da secretaria de imprensa do Palácio do Planalto. Essa será a primeira viagem de Dilma desde que assumiu o governo em 1º de janeiro.

Está prevista uma conversa da presidente com os jornalistas no Rio em local e horário ainda não divulgados pelos assessores. Dilma se deslocará de Brasília de avião e, no Rio, fará o sobrevoo de helicóptero.