Dilma vê pesquisa como ''retrato do momento'' A pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, foi contida ao comentar a diminuição para 5 pontos porcentuais na desvantagem em relação ao principal rival, governador José Serra (PSDB), na pesquisa CNI/Ibope. "A pesquisa é retrato do momento", afirmou. "Estamos em março, a eleição é em outubro, e ninguém sobe de salto alto."