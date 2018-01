Dilma visitará cidades catarinenses atingidas por tornado na segunda

FLORIANÓPOLIS - Está confirmada a visita da presidente Dilma Rousseff (PT) a Xanxerê e Ponte Serrada, cidades do oeste de Santa Catarina, na próxima segunda-feira, 27. Na agenda da presidente estão marcadas reuniões com as autoridades locais e visitas às vítimas do tornado que afetou 800 mil pessoas, segundo a Defesa Civil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governo federal reconheceu na manhã desta sexta-feira, 24, estado de calamidade pública em Xanxerê e situação de emergência em Ponte Serrada, as duas cidades mais impactadas pelo fenômeno, que também atingiu outros 20 municípios.

O decreto permite que os municípios recebam dinheiro da União para ações de socorro e reconstrução. Os prejuízos estão estimados em R$ 100 milhões, segundo o último relatório da Defesa Civil.

Doações chegam de todos os lugares - somente o programa Mesa Brasil Sesc entregou seis toneladas de roupas e alimentos. Já a Camerata de Florianópolis vai realizar um concerto na segunda-feira para ajudar a reconstruir Xanxerê.