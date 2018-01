Dimas Ramalho deixa Secretaria de Serviços de SP O secretário municipal de Serviços, Dimas Ramalho, vai deixar o cargo e retornar ao posto de deputado federal pelo PPS. Morador de Araraquara, ele é integrante do Ministério Público Estadual e assumiu a função em 2005, a convite de José Serra (PSDB). Assumirá a pasta o adjunto Paulo Sérgio de Oliveira da Costa. A transmissão de cargo será definida até o fim de semana. Ramalho foi responsável pela renegociação dos contratos do lixo, no valor de R$ 10 bilhões. Ele negociava também a localização dos novos aterros sanitários. Em 2009, a secretaria tem orçamento de R$ 920 milhões.