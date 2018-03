Dinheiro escondido no sutiã salva mulher Foram R$ 150, em notas de R$ 10 e R$ 20, enrolados e guardados dentro do sutiã, que salvaram a dona de casa Ivonete Pereira de Oliveira, de 58 anos, de tiros disparados por dois assaltantes, no ônibus em que estava, em Salvador, na tarde de sábado. No tiroteio, morreu o sargento reformado Luiz Alberto Araújo da Silva, de 52 anos. Ivonete, que havia levado o dinheiro escondido, foi atingida por um tiro no tórax. Ela foi operada para a retirada do projétil e passa bem.