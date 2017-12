Diretamente dos anos 80, a calça baggy está de volta A atriz Kate Holmes já apareceu usando. A cantora Victoria Beckham fez o mesmo, e ainda desenvolveu uma para sua coleção, dVB. A calça baggy, que foi moda nos anos 80, já pegou nos Estados Unidos e começa a surgir discretamente no mercado nacional. Para quem não se lembra do modelo, desaparecido há mais de 20 anos, ele tem boca afunilada, quadris mais largos e cintura alta. "Eu já usei uma dessas", confessa Raquel Davidowicsz, estilista e sócia da marca Uma, que fez uma baggy para sua coleção. "A calça da minha coleção é inspirada no modelo dos anos 80, mas é menos arredondada", explica a estilista. "Fiz uma mistura, usando um corte baseado na calça masculina, porém, com cintura mais alta e linhas mais femininas." A marca Huis Clos também lançou um modelo parecido, mas baixou um pouco a altura da cintura. Nos shoppings, algumas multimarcas de jeans começam a colocar o modelo na vitrine. "É algo ainda muito novo. As clientes estranham um pouco", diz Erica Borges, gerente de Produtos da Jeans Hall, com loja no Shopping Iguatemi, na zona sul. "Não sei se pega."