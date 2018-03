Direto da Fonte

Lula, autoconfiante, ordenou no sábado ao brigadeiro Joseli Camelo, chefe de sua assessoria militar: " Você tem de pedir outro avião. Neste não vai caber mais o meu... ego."

Dupla eterna

E nem tudo é tormenta entre Serra e FHC - que mais se assemelham àqueles casais que divergem, discutem e nunca se divorciam.

Na sexta à noite, depois de uma visita a Luiz Gonzaga Belluzzo, no Sírio-Libanês, ambos entraram no carro de Andrea Matarazzo e rumaram, os três, até o bairro da Mooca, onde o candidato tucano nasceu. Sem seguranças ou comitivas, atacaram algumas pizzas. Foram recebidos com aplausos na Dom Pedro.

Dia D

Dilma, logo depois de colocar seu voto na urna, em Porto Alegre, passou na casa de sua filha Paula, onde brincou, durante mais de uma hora, com seu único neto, Gabriel.

Visita feita, embarcou para Brasília para assistir à apuração ao lado de Lula.

Dia D 2

Depois de votar no Colégio Santa Cruz, Serra foi para casa de Sonia e Andrea Matarazzo, onde almoçou vitela e risoto. Com o candidato tucano estavam a mulher, Monica, a filha, Verônica, e seus netos.

Dos aliados, levou somente Indio da Costa.

Dia D 3

Marina cumpriu seu direito cívico e viu a apuração no apartamento de seu vice, Guilherme Leal, na Vila Nova Conceição.

Exemplo

Casa de ferreiro, espeto de pau. Se Serra esperou para votar como todos, dois fiscais da Justiça Eleitoral furaram a fila da Zona 68 do Santa Cruz.

Estranha, a vida

Sábado à noite, Serra foi ao teatro ver a peça... Ensina-me a Viver, estrelada por Glória Menezes. Para aprenderem também, convidou Goldman, Alckmin e Andrea Matarazzo, com suas respectivas mulheres.

Ombro amigo

Dilma preferiu passar o sábado em Porto Alegre. Saiu apenas à noite, para uma conversa com seu ex-marido, Carlos Araujo. Na casa dele.

Primário

A declaração supostamente escrita à mão por Tiririca, entregue à Justiça Eleitoral como prova de que o candidato não é analfabeto, passou por perícia sexta-feira no Instituto de Criminalística. Fruto de desconfiança da Promotoria Eleitoral de que quem redigiu a declaração não seria a mesma pessoa que a assinou.

Resultado da análise? "O autor dos manuscritos examinados possui uma habilidade gráfica maior do que aquela que ele objetivou registrar ao longo do texto." Traduzindo: o redator fez garranchos de maneira proposital.

E agora, Francisco?

Reconhecimento

Surpresa desta eleição - apesar de alguns, como Guilherme Afif, terem previsto -, Aloysio Nunes reconheceu. Assim que soube que havia sido eleito senador, ligou para FHC agradecendo seu apoio.

Azul + Verde

Da série fair-play. José Gregori e família cercaram Ricardo Young e Guilherme Leal, no Colégio Santa Cruz. Entre apertos de mãos e elogios mútuos, acertaram que, caso houvesse segundo turno, a primeira reunião de estratégia seria na casa de... Gregori.

Barraco chique

Enquanto duas "peruas" brigavam por vaga de carro na frente de colégio eleitoral na Vila Nova Conceição, um PM cochichou com outro: "Adoro essas baixarias. Ô gente metida. Moram aqui ao lado e vêm de carro."

E assim sendo, assistiu à cena se recusando a sair do lugar.

Boca de risos

O CQC divertiu as ruas. Ao ser indagada por Ricardo Young se poderia beijá-la, Monica Iozzi atirou: "Para quem já foi beijada pelo Serra..."

E Danilo Gentili resolveu alfinetar Marta: "Quer dizer que no Senado agora estarão a vovó, o vovô e o... "netinho""?