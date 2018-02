Diretor da Mangueira diz que escola fará o seu maior carnaval Álvaro Caeteno, o Alvinho, ex-presidente e atual diretor de Carnaval da Mangueira, disse que a escola irá mostrar o maior desfile de sua história. Alvinho afirmou que nem mesmo a ausência de Jamelão, que está fora do desfile desse ano por motivos de saúde, irá diminuir o brilho da Verde e Rosa. ?A Mangueira é sempre a favorita. Jamelão é insubstituível, mas temos um time forte, reforçado com a entrada de Emílio Santiago.? Alvinho comentou que o estado de saúde de Jamelão, de 94 anos, é delicado. ?Jamelão tem momentos de ausência. E às vezes nem se lembra que foi intérprete da Mangueira. Acho que a família vai colocá-lo para assistir pela televisão?. Sobre a polêmica envolvendo a cantora Beth Carvalho, mangueirense histórica, que declarou pouco Antes do carnaval que não teria espaço no desfile escola, Alvinho disse: ?se ela aparecer aqui, irá desfilar.?