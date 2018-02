Diretor da Mangueira morre após enfarte durante desfile A emoção foi demais para um dos dirigentes da Mangueira - o presidente de ala e integrante do Conselho Deliberativo e Fiscal da escola de samba Ricardo Veloso da Silva Pinto, de 49 anos. Ele teve um enfarte do miocárdio enquanto desfilava no Sambódromo pela sua escola de coração. Foi levado da Marquês de Sapucaí para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. Uma autópsia constatou que ele já tinha problemas cardíacos, o que sua família desconhecia. O corpo está sendo velado no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio. O enterro está marcado para 9h da manhã desta terça-feira.