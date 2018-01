Diretor da SamClub é morto no Rio com tiro de fuzil O diretor de compras da SamClub, loja da rede americana de supermercados Wal-Mart, Marcelo Morais, de 31 anos, foi morto na noite de ontem, após uma tentativa de assalto na Linha Amarela, via expressa que liga zona oeste à zona norte do Rio, próximo ao Morro do Timbau. O paulista, que estava no Rio há um mês, teve o carro cercado por seis homens armados, que faziam uma falsa blitz. Eles queriam roubar o Vectra preto placa DGJ-0926, de Osasco-SP, dirigido por Morais para integrar um bonde (comboio de traficantes). O executivo tentou escapar, deu marcha-à-ré, mas foi alvejado por um tiro de fuzil. Morais havia saído do trabalho, em Del Castilho, na zona norte, por volta das 21h30, e seguia para casa, em Copacabana. Ele estava na Linha Amarela, quando teve o carro interceptado por seis homens armados de fuzil, quando estava próximo à saída para a Linha Vermelha, outra via expressa que une o centro do Rio à zona norte. Assustado, o executivo deu marcha-à-ré, e acabou batendo contra três carros que estavam atrás. Os criminosos dispararam contra o Vectra. Quatro projéteis perfuraram o carro e uma das balas acertou o executivo no peito. Morais, mesmo ferido, teria pedido ajuda a um motorista de táxi, no qual ele havia batido na tentativa de fuga. Ele foi socorrido por uma ambulância da concessionária que administra a Linha Amarela, mas morreu antes de chegar ao Hospital Municipal Salgado Filho. Policiais fizeram incursões na região da Favel do Jacarezinho, mas não prenderam ninguém. Morais morava no Rio há menos de um mês, quando foi transferido para assumir a direção do clube de compras SamClub. Ele trabalhava na Wal-Mart desde 1995. O executivo era casado, tinha um filho, mas a família permaneceu em São Paulo. A diretoria da Wal-Mart divulgou nota, lamentando o episódio. O corpo de Morais foi levado na tarde de hoje para o Cemitério de Camilópolis, em Santo André.