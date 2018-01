Diretor de presídio é afastado por liberação irregular de detentos O diretor do Instituto Penal Agrícola (IPA) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Ademir Tancieira, foi afastado temporariamente do cargo, nesta sexta-feira, 18, por suspeita de irregularidades na liberação de 20 presos antes do horário determinado pela Justiça para saída temporária do Dia dos Pais. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), na última terça-feira, 15, foi instaurada uma sindicância por meio da Coordenadoria de Unidades Prisionais da região Oeste do Estado para apurar o caso. O diretor foi afastado para que a averiguação não sofra nenhum tipo de prejuízo. O cargo foi assumido por Rogério Rigui, que atuava como diretor de reabilitação no Centro de Progresso na Penitenciária de Pacaembu desde 2002. Por determinação da SAP a apuração terá que ser concluída com urgência, antes dos 30 dias.