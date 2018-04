Diretor do 'WSJ' reforça aposta na mídia impressa

O jornalista Robert Thomson, diretor de redação do jornal The Wall Street Journal, reafirmou ontem, em palestra no 8.º Congresso Brasileiro de Jornais, sua aposta no jornal impresso, com a ressalva de que é preciso se adaptar à nova realidade, exemplificada no crescimento das vendas de tablets como o iPad. "O que não pode é ficar pensando em um passado de glórias", declarou. "A nostalgia não é uma estratégia."

Para Thomson, as novas tecnologias são oportunidade de agregar valor e aumentar o faturamento. Ele citou a chegada de 20 milhões de tablets ao mercado. O diretor disse que os jornalistas devem procurar experimentar esses novos equipamentos, apontados como "parte do futuro". Para ele, o importante é que tipo de jornalismo é feito. "E torná-lo socialmente relevante."

Na mesa Sustentabilidade nos Negócios de Comunicação, o presidente do Instituto Ethos, Oded Grajew, defendeu que se desmonte o "falso dilema entre responsabilidade social e sucesso empresarial, como se a opção fosse entre ser ético e pobre ou malfeitor e bem-sucedido financeiramente".