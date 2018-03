Diretora da Anac diz que irá processar Pereira

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou, em nota, que sua diretora Denise Abreu vai processar o brigadeiro José Carlos Pereira, ex-presidente da Infraero, por acusação caluniosa. Ele afirmou, em entrevista publicada nesta segunda-feira, 6, pelo jornal "O Globo", que Denise tentou tirar da empresa o controle do setor de cargas dos aeroportos de Congonhas e de Viracopos para beneficiar amigos em Ribeirão Preto. "A Denise é terrível. Se eu não estivesse saindo da Infraero, ia comprar uma grande briga com ela", disse Pereira. De acordo com a nota da Anac, Denise não pretende bater boca com o brigadeiro por intermédio da imprensa: "A diretora Denise Abreu não pretende discutir pela mídia as acusações caluniosas do ex-presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, demitido de suas funções nesta segunda-feira. A diretora já constituiu advogado para tratar da questão nos tribunais competentes." Ainda conforma a nota, o Aeroporto de Ribeirão Preto opera vôos regulares de passageiros, e é impossível transferir operações de cargueiros para lá, no momento, pois ele não tem infra-estrutura para esse tipo de operação. Na nota, no entanto, a Anac informa que existe a possibilidade de, no futuro, o Aeroporto de Ribeiro Preto receber um setor de cargas. "O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), em cumprimento à lei que criou a agência, encaminhou à autarquia o Plano Diretor Aeroportuário para análise e aprovação. Neste plano, do Governo do Estado de São Paulo, estava prevista a construção de um terminal de carga no Aeroporto de Ribeirão Preto e necessidade de ampliação da pista para 3.500 metros para a viabilização da operação de cargueiros." A nota informa ainda que na Anac, a Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária submeteu à diretoria da agência uma nota técnica que tratou da configuração final do Aeroporto de Ribeirão Preto e as curvas de ruído de nível 1 e 2, além de destacar a necessidade de adequação do Plano elaborado pelo Daesp, impondo limitações especialmente a respeito de cargas e tipos de aeronaves cargueiras. "Quanto às fases de implantação (do setor de cargas), estas deverão ainda obedecer aos impactos de ruído", informa a nota. "O governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Daesp, já encaminhou a proposta de revisão do Plano Diretor do Aeroporto de Ribeirão que, após análise técnica, será submetida à diretoria colegiada da Anac para apreciação. Ou seja, nem mesmo o Plano Diretor foi, até a presente data, aprovado pela Anac."