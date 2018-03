Diretora da Anac rebate acusação de que teria favorecido amigo

A diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu afirmou em depoimento à CPI do Apagão Aéreo do Senado que a acusação de que ela teria beneficiado um amigo em um processo de licitação é "caluniosa". Denise depõe à CPI nesta quinta-feira, 16, ao mesmo tempo que o ex-presidente da Empresa Brasileira de infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), José Carlos Pereira, autor de uma denúncia contra ela. O ex-presidente da estatal é autor da denúncia de que a diretora da Anac teria tentado favorecer um empresário, ao defender a transferência do transporte de cargas dos aeroportos de Congonhas e Viracopos para o aeroporto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Quando o brigadeiro chegou à CPI, Denise, que já estava na mesa para prestar depoimento, se levantou. Mas o brigadeiro sequer olhou para ela. "Hoje não existe um terminal de cargas em Ribeirão. O que existe é uma portaria criada em 2002, que autorizou para que uma dia exista um terminal de cargas", afirmou Denise aos senadores. Segundo ela, o procedimento foi feito pelo Departamento de Aviação Civil (DAC), órgão que deu lugar à Anac. Segundo ela, "isso visava quebrar um círculo vicioso que impossibilitava a entrada de carga internacional em alguns aeroportos". O Departamento de Aviação Estadual de Sâo Paulo (Daesp) promoveu uma licitação para que fosse viabilizada a instalação de um terminal alfandegário privado para o aeroporto. "Concluída a licitação, não foi feito mais nada. Não foi construído o terminal alfandegário. O MP até chegou a pedir a construção do terminal ao Daesp em um processo que acontece em qualquer internacionalização (do Aeroporto de Ribeirão Preto)", afirmou Denise. Do outro lado, Pereira ressaltou que o que existiu no processo foi de "internacionalização e interesse". Para ele, houve interesse de Carlos Ernesto Campos, dono da empresa Terminais Aduaneiros do Brasil, amigo da diretora, segundo o brigadeiro. Denise esclareceu que é favorável apenas à manutenção de carga em SP. "É extremamente danoso para todo o mercado que se transfira a carga de São Paulo para outros Estados", afirmou a diretora da Anac. "Acho que a melhor alternativa seria em Viracopos. Mas tudo isso está em projeto e uma agência reguladora deveria estudar." Matéria ampliada às 13h57