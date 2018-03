Dirigente do PSDB rompe com candidato do partido e faz campanha para rival

A secretária-geral do PSDB de Roraima, Marluce Pinto, confirmou o rompimento com o presidente do partido, o governador e candidato à reeleição Anchieta Júnior (foto). A tucana tem feito comícios para o adversário do colega de partido, Neudo Campos (PP).

Marluce é viúva de Ottomar Pinto, que morreu em 2007 e deixou o cargo de governador para seu vice, Anchieta Júnior.

Nos comícios, Marluce discursa vestida com camiseta com o nome do presidenciável José Serra, para deixar claro que o rompimento se restringe ao candidato ao governo.

A família de Ottomar briga na Justiça para proibir Anchieta Júnior de usar a imagem do ex-governador na propaganda eleitoral. O candidato tucano exibiu vídeo em que Ottomar fazia críticas a Neudo.