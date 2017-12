Dirigentes da Fifa se preocupam com repercussão de acidente

O acidente com um viaduto em Belo Horizonte deixou a cúpula da Fifa preocupada, até por causa da repercussão para a imagem da Copa. Momentos depois do acidente, cartolas vieram procurar a reportagem do Estado no Copacabana Palace no Rio para saber de detalhes. A principal pergunta era se a obra tinha alguma relação com os projetos da Copa do Mundo.

Um dos mais preocupados era Sunil Gulati, presidente da Federação Americana de Futebol e membro do Comitê Executivo da Fifa. Além de querer saber o número de vítimas, o cartola procurava informações sobre a obra, sobre os atrasos e sobre o motivo do desabamento. “Isso é terrível”, disse. Segundo o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Angel Maria Villar, os jogos desta sexta-feira devem ter um minuto de silêncio.