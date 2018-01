'Discípulos' da Tijuca superam pirotecnia da Mocidade de Barros

As duas escolas protagonizaram um duelo particular na apuração. Em enredo, Barros terminou com três nota 10. A comissão de carnaval da Tijuca perdeu um décimo. Mas a Tijuca superou a Mocidade em quesitos como fantasia (29,9 a 29,8), comissão de frente (30 a 29,7), mestre-sala e porta-bandeira (29,7 a 29,5). A atuação de Lucinha Nobre, porta-bandeira da Mocidade, foi prejudicada pelo efeito na sua roupa, que pegava fogo. O casal ficou com duas notas 9,8 e uma 9,9. Ao fim da apresentação, Lucinha sentia o braço dormente e acreditava ter sido queimada. Depois, deu entrevistas dizendo que havia sido só um susto. A comissão de frente também teve efeitos pirotécnicos.

"A gente não tem de julgar o trabalho de Paulo Barros. Ele é um grande artista. Aprendi muito com ele. Ninguém superou ninguém. Fizemos o melhor possível", contemporizou Annik Salmon, que foi braço direito de Barros na Tijuca e ficou na comissão de carnaval depois da saída dele para a Mocidade. Carlos Carvalho, outro integrante da comissão completou: "Para o público, (nosso trabalho) foi uma grande surpresa. Ninguém acreditava." O presidente da Tijuca, Fernando Horta, e Barros trocaram farpas por entrevistas e redes sociais nos últimos dias. Horta não quis comentar nesta quarta-feira o "duelo" com Barros. "Eu não vim aqui ganhar do Paulo Barros. Vim para ganhar de 11 escolas. Paulo Barros não é presidente de escola", reagiu.