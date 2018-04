Discussão acaba em morte em Santos Uma discussão entre clientes de um posto de gasolina em Santos terminou em morte na madrugada de sábado. A briga aconteceu no interior de um posto Ipiranga no bairro do Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, por volta das 2 horas dois clientes começaram a discutir. Um deles, armado, atirou contra Luiz Francisco, de 25 anos, que morreu. O assassino, segundo testemunhas, entrou em um Ford EcoSport azul e fugiu. A polícia não soube informar o motivo da discussão nem identificar o autor do homicídio.