Discussão entre PMs termina em morte no DF Por um desentendimento no trabalho, o soldado da Polícia Militar do Distrito Federal Maurício José Pereira, de 36 anos, assassinou com seis tiros o tenente Amarildo Valério de Oliveira, de 37. Os dois estavam de serviço na Penitenciária da Papuda quando ocorreu o incidente, por volta das 17 horas. O Comando da PM tinha poucas informações sobre o caso, mas os primeiros depoimentos de militares revelaram que as desavenças entre os dois ocorreram pela manhã. O soldado Maurício ficou preso no próprio quartel da Papuda, tendo sido ouvido no início da noite pela Corregedoria da PM, enquanto o oficial ainda chegou a ser socorrido, mas morreu durante uma cirurgia de emergência no Hospital Brasília, no Lago Sul. Os desentendimentos entre o tenente Valério, que tinha 15 anos de carreira militar e o soldado Maurício, com 12 anos de tempo de serviço, começaram por volta do meio-dia. O oficial teria repreendido o soldado por causa do descumprimento de uma normal interna do presídio. Pouco depois, Maurício entrou na sala de seu superior e descarregou o revólver calibre 38 em Valério.