Discussão entre policiais civil e militar termina com dois mortos

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após uma discussão entre policiais civil e militar, na madrugada desta sexta-feira, 6, em uma lanchonete Habib's, na Vila da Penha, no subúrbio do Rio, segundo informações da assessoria da Polícia Militar. De acordo com a PM, houve troca de tiros entre os agentes. Um dos tiros matou o policial civil e uma jovem de 19 anos, Luana Rodrigues. O PM foi levado para o Hospital Militar após ser atingido na coxa, perna e pé. Ele não corre risco de morte, de acordo com a PM.