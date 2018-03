Discussão sobre Petrobrás também incendeia a plateia

Tema que dominou a primeira metade do debate, privatizações, foi um dos que mais inflamaram a plateia. Quando Serra disse que era um dos que defenderam a Petrobrás, a preparadora de Dilma Rousseff, Olga Curado, soltou algumas gargalhadas, acompanhada por risos mais silenciosos de outros petistas. A reação do lado tucano foi imediata. "O que é isso", questionou Roberto Freire, do PPS. "É m chilique", respondeu o governador Alberto Goldman (foto).