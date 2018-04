Disney, esqui e F-Indy A autoestima carioca está de novo sob ameaça das autoridades de turismo do Rio. Como será que chegaram à conclusão de que, para voltar a ser "maravilhosa", falta à cidade uma parada de personagens da Disney? O evento estaria sendo negociado com a corporação que controla os direitos de Mickey, Pateta e companhia para o período entre o Natal e o réveillon. Deve ser ideia dos mesmos jericos que programaram para o fim de semana que vem (dias 15 e 16), em plena Enseada de Botafogo, o 1º Campeonato Internacional de Esportes de Neve. Com direito a 900 toneladas de gelo forrando uma pista de esqui da altura de um prédio de dez andares na areia da praia mais poluída do pedaço. A Riotur espera atrair 35 mil curiosos para sua demonstração de inverno nos trópicos, mas, pelo menos até agora, só se fala de outra fria no vaivém do calçadão: que diabos a Fórmula Indy tem a ver o espírito e a cultura da cidade? É grande a torcida na praia para que Ribeirão Preto leve o circuito oval para o interior de São Paulo. AZIA DA PESTE José Serra está conversando desde sábado com o bode guisado que comeu no jantar em Exu (PE). Nada grave, vão acabar se entendendo! PRINCIPESSA O primeiro-ministro Silvio Berlusconi não é mais aquele! Ou já teria dado um jeito de receber em seu gabinete a musa italiana da natação, Federica Pellegrini, para meia dúzia de galanteios após o Mundial de Roma. É o tipo de atleta capaz de fazer qualquer homem esquecer até a Maria Sharapova. Na marra Amigos de Pedro Simon estão planejando uma ação de sequestro do senador para livrá-lo do cativeiro do PMDB. Por bem, ele não sai de jeito nenhum! Gosto de cabo de umbrella O cantor Leonardo encerrou o Brazilian Day no domingo, em Londres. Imagina a ressaca da brasileirada ontem no Reino Unido! Boletim médico Não convidem Ronaldo Fenômeno e Fausto Silva para a mesma mesa de cirurgia. Sabe Deus o que eles vão operar juntos lá dentro! Na semana passada, o jogador entrou no hospital para botar pinos na mão esquerda, e saiu convalescente de uma lipo. O apresentador, que esteve internado para retirar pedras da vesícula, anunciou em seu programa que fez cirurgia de redução de estômago. Bando de loucos da F-1 De um fã ardoroso de Michael Schumacher comemorando a volta do piloto alemão à Fórmula 1: "Há molas que vêm para o bem!" Cerco ostensivo "Não dá mais para viver no Rio de Janeiro!" O desabafo é da Mulher Maravilha ao saber que, como se não bastasse o Batman, a polícia carioca prendeu ontem o Robocop. A confirmar O tabloide inglês The Sun está investigando a hipótese de Michael Jackson ter um filho baiano. Será?