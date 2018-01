Disparos atingem duas pessoas na zona norte no Rio Duas pessoas foram baleadas na madrugada deste domingo, 5, no bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio. O caso mais grave aconteceu com Igor Vinicius Pereira, de 25 anos, que foi atingido na barriga, braço direito e nas costas quando andava pela calçada em frente ao antigo Jardim Zoológico, hoje uma área de lazer pública. Os disparos foram dados por ocupantes de um carro escuro, que fugiram sem que fossem identificados. O jovem foi socorrido por integrantes do 6º Batalhão da PM, que o levaram para o Hospital do Andaraí. Na mesma rua, Karem Ramos Torres, de 19 anos, foi atingida na perna direita. A polícia suspeita que os disparos possam ter sido feito pelos mesmos ocupantes do mesmo carro escuro. A jovem foi levada para o Hospital Cardoso Fontes, no bairro de Jacarepaguá.