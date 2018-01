Disputa pelo título de musa do carnaval de São Paulo é apertada

O concurso "Qual é a musa do samba de SP" entrou na reta final e a eleição segue equilibrada. Até o fim da noite de quarta-feira, 16, mais de 2 mil internautas já tinham acessado o estadao.com.br e escolhido uma entre as cinco finalistas. Vote na sua musa do carnaval de São Paulo Seguem na disputa as musas Vanessa Fernandes, da Mancha Verde; Danielle Romani, da Império de Casa Verde; Thais Palmares, da Águia de Ouro; Fabiana Pieroccini, da Gaviões da Fiel; e Bruna Ancheschi, da Camisa Verde e Branco. Até a noite de quarta, Fabiana liderava a disputa com 32% dos votos, seguida de perto por Vanessa com 30% da preferência. Bruna tinha 15% dos votos, Thais 12% e Danielle (na foto ao lado), tinha 11%. A Liga das Escolas de Samba de São Paulo apoiou a iniciativa do Jornal da Tarde. Durante toda a semana, páginas do JT foram colocadas nos painéis espalhados pela sede da entidade. Entre as escolas das cinco musas que chegaram a fase final , a animação é grande. Paulo Serdan, presidente da Mancha Verde, disse que "o concurso é uma ótima idéia e vai ajudar no crescimento do carnaval paulistano". O dirigente da escola ainda disse que "a Mancha está empenhada em eleger a Vanessa como a musa de São Paulo". Carlos Tadeu, conhecido como Miranda, diretor de harmonia da Gaviões da Fiel, também está empolgado com a eleição. Ele afirmou que Fabiana Pieroccini, que defende a escola no concurso, será eleita a musa do samba de São Paulo com o apoio e a força dos integrantes da escola. "A Fabiana é linda e tem tudo para levar esse grande título da musa do samba de São Paulo para a nossa sede", finalizou o diretor. Eleição da musa Veja abaixo como está o placar da eleição da musa do samba: 1º - Fabiana Pieroccini - 714 2º - Vanessa Fernandes - 650 3º - Bruna Ancheschi - 330 4º - Thais Palmares - 273 5º - Danielle Romani - 249