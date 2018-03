''Disseram que iam me dar drogas e me matar''

Quando foi encontrada pelos policiais militares da 2.ª Companhia do 9.º Batalhão, a analista de Marketing de 30 anos estava de cabeça baixa e usava o capuz da própria blusa que vestia. Ela pediu para não ter o seu nome revelado e contou como foram as cerca de cinco horas que passou em poder dos bandidos. O que os bandidos queriam? Eles pegaram os meus cartões e perguntaram se eu tinha dinheiro, mas eu falei que não. Daí eles me levaram para o banco para sacar. Qual foi o pior momento durante as horas que você passou com os bandidos? Foi quando disseram que iam me dar drogas e bebida e me matar. Como foi o tempo que você permaneceu no cativeiro? Durante quase uma hora eu fiquei sentada. Daí eles me levaram água, me deram uma blusa e me deixaram ficar um pouco em pé. Umas duas horas depois, me levaram uma pizza e eu comi apenas um pedaço. Você agora pensa em mudar a sua rotina? Sim, com certeza.