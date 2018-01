Distrito Federal também adere ao Susp O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e o governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz (PMDB), assinam, nesta terça-feira, protocolo de intenções que coloca a capital do País no Sistema Único de Segurança Pública (Susp), instrumento criado pelo governo federal que tem como principal objetivo o combate ao crime organizado. A solenidade será realizada às 10h, no Palácio Buriti (sede do governo local), e contará com a participação do secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares. Com isso, chega a 24 o número de unidades da Federação que integram o Susp. No próximo dia 29, o acordo será firmado com o governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), ficando faltando apenas a adesão dos dois últimos Estados - Maranhão e Pernambuco -, o que deve acontecer no próximo mês. O Susp foi concebido com o objetivo de integrar as ações das polícias nas três esferas do Poder Executivo. Em todos os Estados que aderirem ao programa serão criados Comitês de Gestão Integrada, do qual fazem parte o secretário estadual de Segurança Pública, como coordenador, e mais representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e guardas municipais. A intenção é contar também com a cooperação ativa do Ministério Público e do Poder Judiciário. Caberá a esse comitê definir, de forma consensual, as ações, principalmente no combate ao crime organizado (tráfico de drogas e de armas, contrabando, lavagem de dinheiro, pirataria). Todas as decisões do comitê estadual serão repassadas a um comitê gestor nacional. Com isso, experiências bem sucedidas em um lugar poderão ser implantadas em outro. O comitê, também, definirá as prioridades para investimentos federais na área de segurança pública em cada Estado.