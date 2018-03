Divulgação de dados viola acordo internacional

A divulgação das gravações da caixa-preta do Airbus da TAM desrespeita recomendações do Anexo 13 da Convenção de Chicago, acordo da Organização das Nações Unidas (ONU) que regulamenta a aviação internacional e do qual o Brasil é signatário. O texto, que trata da investigação de acidentes aéreos, só aceita a divulgação em casos extremos, como quando se desconfia da intenção do piloto de causar o acidente. Além de atrapalhar as investigações, a divulgação constitui invasão de privacidade. Mas o acordo não prevê punições, pois cada país tem soberania para decidir isso. Ontem, no início da sessão secreta da CPI do Apagão Aéreo da Câmara, o chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro Jorge Kersul Filho, alertou os deputados para a possibilidade de o Brasil perder pontos em rankings internacionais sobre confiabilidade no setor aéreo, por causa da divulgação de informações das caixas-pretas do Airbus da TAM. Kersul sempre deixou clara a contrariedade por mandar os dados à CPI, embora tenha acatado o requerimento. Ele explicou que os países signatários do acordo se comprometem a manter sob sigilo qualquer informação de caixas-pretas de aviões acidentados para preservar o caráter de prevenção das investigações e não de punição. Sem citar a que classificação internacional se referia, o brigadeiro demonstrou pessimismo. ''''Estávamos no nível de Espanha, Argentina e outros países. Fomos rebaixados a zero. Vamos para o pior nível que nós teríamos imaginado'''', disse, embora nenhuma punição ou queda de posição tenha sido anunciada oficialmente. ''''Com o passar do tempo, teremos condições de subir um grupo.'''' Para o chefe do Cenipa, o Brasil terá de definir em lei o tratamento a ser dado às informações obtidas em investigações como a do acidente do avião da TAM. Ele explicou que os pilotos podem se recusar a falar nas cabines ou só se comunicar por escrito, ''''com prancheta'''', para evitar o risco de gravar provas contra eles próprios nas caixas-pretas, em caso de acidente. CRÍTICAS A violação das recomendações do Anexo 13 foi criticada pela Federação Internacional de Controladores Aéreos (Ifacta, na sigla em inglês), que tem sede na Suíça, e pela Fundação de Segurança Aérea dos Estados Unidos. Para o presidente da Ifacta, Marc Baumgartner, essas informações deveriam ser justamente ''''as mais protegidas'''' da investigação. ''''O Anexo 13 estipula que gravações feitas em um avião devem existir para melhorar a segurança nos vôos, e não para serem publicadas.'''' Segundo ele, nos Estados Unidos as gravações são protegidas por lei e apenas a decisão de um juiz pode autorizar sua publicação. ''''O vazamento piora ainda mais a percepção sobre o sistema aéreo brasileiro'''', avaliou Jim Burin, diretor de programas técnicos da Fundação de Segurança Aérea dos Estados Unidos. ''''Foi um procedimento incorreto, que viola regras internacionais.'''' Além disso, ele acha que a divulgação das gravações pode prejudicar o andamento das investigações. ''''A caixa-preta de voz contém apenas parte dos dados que devem ser examinados, e pode levar a uma visão distorcida e a um julgamento precipitado.'''' Burin também insistiu em que a finalidade das informações recolhidas nas investigações é a prevenção de outros acidentes. E sua divulgação para pessoas não ligadas diretamente às apurações pode inibir futuras testemunhas. Nos EUA, disse, as informações vão a público algumas vezes, mas nunca antes do fim das investigações, que levam em média 12 meses. O porta-voz da Organização Internacional de Aviação Civil (Icao, na sigla em inglês), Denis Chagnon, não quis fazer julgamento. ''''Não podemos comentar decisões de cada país, a decisão cabe às autoridades de cada um'''', disse. ''''Fazemos recomendações, mas os países têm soberania sobre seu espaço aéreo.''''