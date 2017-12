Divulgado retrato de suspeitos de participar da fuga do Batman

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira, 7, os retratos falados dos suspeitos de envolvimento na fuga do ex-policial militar Ricardo Teixeira Cruz, conhecido como Batman. Suposto membro da milícia "Liga da Justiça", ele escapou do presídio de segurança máxima Bangu 8, no Rio, na manhã do último dia 27. Veja também: Câmeras de Bangu 8 estavam desligadas, diz secretário Seis acusados de integrar 'Liga da Justiça' são transferidos Diretor de Bangu 8 é exonerado depois da fuga miliciano O primeiro suspeito aparenta ter 35 anos, é branco, tem físico normal, usa bigode e cavanhaque. Seu cabelos e olhos são castanhos. Segundo a polícia, nas imagens registradas pela câmera do presídio, ele seria o falso agente que aparece saindo do Palio branco estacionado no acesso à unidade, busca Cruz e retorna com ele para o carro. O segundo é mulato, tem físico forte, usa bigode, e aparenta 38 anos. Seus cabelos e olhos são escuros. De acordo com a polícia, ele não aparece na gravação porque teria ficado durante todo o tempo dentro do veículo. Ambos aparentam ter cerca de 1,70 metro de altura.