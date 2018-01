Divulgado retrato falado de assassino A polícia paranaense divulgou o retrato falado do suspeito que matou o estudante Osíris del Corso, de 22 anos, e baleou e estuprou a namorada dele, de 23, no dia 31 de janeiro, no litoral do Estado. O homem teria aproximadamente 30 anos, cerca de 1,80 m e sotaque do interior.