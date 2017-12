Dízimo bancário Houve um tempo em que gerente de banco não falava com qualquer um, não! Só chegava a ele quem precisasse de mais do que já tinha em conta. Era uma instância de poder só pra quem pode: funcionava para os ricos do bairro da mesma forma que o vigário local, pros pobres da vizinhança. A seleta clientela o reverenciava como um verdadeiro sacerdote no confessionário de pedido de empréstimo. Gerente de banco, hoje em dia, só não é um operador de telemarketing como outro qualquer porque você sabe com quem está falando quando ele liga pra vender títulos de capitalização, aposentadoria privada, empréstimos, seguro de automóvel, fundo DI, tudo que porventura faltar para o pobre coitado atingir a meta mensal desumana que o cargo lhe impõe. Em época de crise, então, dá pena! Conheço gente que de vez em quando faz uma aplicaçãozinha ou efetiva um débito automático só para ajudar seu gerente a não levar trabalho pra casa. Não deixa de ser uma espécie de dízimo que os bancos nos cobram por conta dessa nossa compaixão pelo próximo. BARBADA DA VEZ Para se ter uma idéia de como os americanos dão como certa para a semana que vem a confirmação de Hillary Clinton na secretaria de Estado do governo Obama, já tem cambista em Nova York vendendo ingresso para a posse da senadora QUEM VIU, VIU! Zé Dirceu fazendo a ola no Bezerrão foi um espetáculo à parte Tamanho é documento José Serra recebeu marcação homem a homem de Gilberto Kassab durante todo segundo tempo de Brasil 6 x 2 Portugal. O prefeito quase derruba o governador duas vezes na hora da ola. A falta que Peter Pan faz O Capitão Gancho dos piratas somalis deve ser um gênio da raça. Mantém seu negócio em plena operação sob o cerco militar das Marinhas de Guerra de praticamente todas as grandes potências do mundo. Não é nada, não é nada... Os gerentes de banco da Argentina apoiaram a votação do Congresso que acabou com a previdência privada no País. É uma coisa a menos para eles venderem, coitados! Prazo de validade José Sarney anda dizendo por aí que não tem mais "desejo" de presidir o Congresso. Que bobagem, senador! Tem uns comprimidinhos ótimos pra isso hoje em dia. Risco futuro O mercado está nervoso. Também, pudera! Corre nas bolsas de valores de todo mundo a previsão de que, devido à crise na indústria automobilística americana, não haverá Calendário Pirelli em 2010. Oba-oba Obama O carioca não sabe onde enfiar a cabeça. Ao defender em Istambul a candidatura do Rio às Olimpíadas de 2016, o governador Sérgio Cabral mandou um "yes, we can". Pode?