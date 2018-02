DJ Fatboy Slim volta a Salvador com sua música eletrônica O DJ inglês Fatboy Slim volta ao carnaval de Salvador e toca no Bloco Skol d+, com participação especial de Daniela Mercury. A cantora baiana vai apresentar a música inédita Just a Brazilian Groove, criada em parceria com o DJ. Fatboy vai se apresentar ao lado do DJ Marky, que é brasileiro e da dupla inglesa de acid house, Layo & Bushwacka, no circuito Barra-Ondina, a partir das 21h30. Fatboy, cujo nome real é Norman Cook, tem um dos maiores salários do mundo das pistas. Já reuniu 360 mil pessoas em Copacabana, há três anos e fez sua estréia no carnaval de Salvador no ano passado, em trio elétrico que vendeu 4,5 mil abadás. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Fatboy disse que quer repetir o sucesso de 2006 e que sua música está em sintonia com o carnaval, admitindo ter "uma ligação muito forte com o Brasil". Fatboy disse também que vai levar outros convidados para revezar com ele nas pick ups a cada 20 minutos. Os abadás já estão esgotados, com abadás esgotados, segundo informação do Bloco Skol d+, sem divulgar os números.