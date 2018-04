Documentaristas estrangeiros são assaltados no Rio

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Cinco estrangeiros, documentaristas que realizavam filmagens para um projeto cinematográfico, foram assaltados, por volta das 19 horas desta quarta-feira, 22, na Rua Hermenegildo de Barros, no bairro Santa Teresa, região central do Rio, por dois homens armados com uma faca.

A dupla, segundo um brasileiro que acompanhava o grupo, do qual fazem parte australianos e canadenses, fugiu em direção ao bairro da Glória e estava em uma moto. Foram levados das vítimas uma filmadora, um projetor de cinema, celulares e câmeras fotográficas. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon.