Documentos dos EUA citam crises do PT

Ao mencionar o episódio em que Diniz, então assessor de José Dirceu na Casa Civil, foi acusado de receber propina da máfia dos bingos, os diplomatas afirmam, em 2004: "Dirceu, já chamado de primeiro-ministro, está claramente enfraquecido, e o PT perdeu muito de sua reputação como partido íntegro",

A seguir, mencionam o caso do assassinato do prefeito de Santo André: "O caso Celso Daniel, o prefeito do PT assassinado em 2002, e a resistência de lideranças do partido de aprofundarem as investigações, também pesam contra o PT".

Por meio dos telegramas enviados ao Departamento de Estado americano, a Embaixada dos Estados Unidos traça perfil de Dirceu, chamando-o de "planejador metódico" e "frio". Diz que ele "não é corrupto", mas que, "como ilustram os casos Waldomiro e Celso Daniel, há uma percepção generalizada de que ele pode descer o mais baixo necessário para alcançar seus objetivos". Em outro telegrama, ao citar o mensalão, os documentos mencionam que a resposta dada por Lula no episódio foi fraca.