Dodge - Novos mercados para uma marca veterana No início do ano foi estabelecido um acordo para que a Nissan forneça à Chrysler LCC (controladora da marca Dodge) um carro de porte médio para mercados da América do Sul - Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. O resultado é o Trazo C1.8. O modelo equivale à versão sedã do Nissan Tiida. Tem porte médio, mas espaço interno muito bom por causa dos 2,6 metros de distância entre eixos. No Brasil, o motor 1.8 de 16 V será bicombustível. O porta-malas tem cerca de 400 litros. "O novo modelo vai nos permitir entrar num segmento em que ainda não competimos", afirma Mike Manley, executivo da empresa norte-americana. JOURNEY Cross-over atrai pelo interior e mescla a aparência de utilitário esportivo, a dirigibilidade do sedã e a praticidade da minivan PICAPE RAM 2500 Sem concorrentes oficiais à altura, o utilitário combina potência e tamanho