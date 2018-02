Internado desde a semana passada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retirada de um nódulo do pulmão, o vice-governador do Rio Grande do Norte, Iberê Ferreira (PSB), afirmou que o tratamento não o impedirá de tomar posse no Executivo. Iberê Ferreira deve ter alta na quinta-feira e assumirá o governo estadual no dia 31, quando Wilma de Faria (PSB) deixará o cargo para se candidatar ao Senado.