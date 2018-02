Doenças da água Leptospirose: água contaminada pela urina de animais infectados, geralmente ratos, transmite a doença para seres humanos. Entre os sintomas mais comuns estão febre alta, forte dor de cabeça, calafrios, dor muscular, vômitos, icterícia, dor abdominal e diarréia Hepatite A: pode ser transmitida por água contaminada por fezes contendo o vírus HAV. Ataca o fígado. Mais da metade dos doentes não apresenta sintomas. Outros sentem febre, dor abdominal, náuseas, icterícia e diarréia Cólera: a doença é causada por uma bactéria (vibrião colérico) que se multiplica no intestino e causa diarréia intensa. Transmite-se pelas fezes de doentes, geralmente em água contaminada Esquistossomose: causada por um verme parasita (Schistossoma mansoni), cujos ovos são disseminados pelas fezes e urina de pessoas contaminadas. O parasita hospeda-se em caramujos, onde passa à forma larvária, chamada de cercária. Essa se dispersa em águas não tratadas e infecta o ser humano pela pele. Na vítima, aloja-se nas veias do intestino e do fígado, causando obstrução das mesmas