Dois acidentes com ônibus deixam 58 feridos no RS

Dois acidentes com ônibus deixaram 58 pessoas feridas no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 2. Na RS-324, entre Marau e Passo Fundo, no noroeste do Estado, um coletivo tombou na pista e se arrastou até bater num caminhão. Os 34 feridos foram encaminhados ao Hospital Cristo Redentor de Marau e liberados depois de receberem curativos para escoriações. Em Porto Alegre, o motorista de um ônibus da empresa Unibus não conseguiu frear e bateu na traseira de um coletivo da Soul que estava parado diante de um semáforo na avenida Protásio Alves. O acidente ocorreu na metade da manhã e interrompeu o trânsito por quase duas horas, provocando um congestionamento de quatro quilômetros. Três ambulâncias conduziram os 24 feridos para os hospitais de Pronto-Socorro e Cristo Redentor. Como as lesões foram leves, ninguém ficou internado.