Dois acidentes deixam onze feridos na madrugada em São Paulo

Dois acidentes, um deles envolvendo uma viatura da Polícia Militar, entre as 3h30 e 3h45 deste domingo, 11, deixaram um saldo de 11 pessoas feridas nas regiões sul e leste de São Paulo.

Por volta das 3h45, o motorista de um Monza branco, ocupado por sete pessoas, perdeu a direção do veículo e atingiu um poste, na altura do nº 800 da Avenida Maria Coelho Aguiar, no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. Duas vítimas, uma delas em estado grave, foram encaminhadas ao pronto-socorro do Campo Limpo. As demais foram distribuídas para o Hospital Regional de Santo Amaro e Hospital São Paulo. O caso foi registrado na delegacia do Parque Santo Antonio (92ºDP).

Alguns minutos antes, na altura do nº 586 da Avenida Dr. Assis Ribeiro, no Cangaíba, região da Penha, zona leste de São Paulo, uma viatura do 51º Batalhão da Polícia Militar se envolveu em um acidente com um veículo de passeio ocupado por duas pessoas. Os dois policiais que estavam na viatura foram levados pelos bombeiros para o pronto-socorro do Tatuapé. Os ocupantes do outro veículo, para o pronto-socorro de Ermelino Matarazzo.

Até as 5h15, a Polícia Militar não sabia informar mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente, que foi registrado na delegacia da Penha (10ºDP).