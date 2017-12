SÃO PAULO - Dois adolescentes morreram nesta terça-feira, 1°, após serem atingidos por um raio em Águas Lindas de Goiás, cidade vizinha à Brasília. Eles jogavam futebol em um campo da cidade no momento do acidente, no final da tarde. Um terceiro adolescente ficou ferido, mas a polícia não soube informar para qual hospital ele foi encaminhado.