Dois apostadores acertam as dezenas da Quina A Caixa Econômica Federal divulgou nesta quinta-feira o rateio do concurso de número 1637 da Quina, cujo sorteio foi realizado em Brasília, Distrito Federal, pelo Caminhão da Sorte. Os números sorteados foram: 17 - 41 - 46 - 57 - 71. Dois apostadores, sendo um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro, acertaram as dezenas da Quina, neste sorteio, e vão receber o prêmio de R$ 160.511,87. A Quadra foi acertada por 136 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.360,47. E o Terno teve 6.240 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 68,34. A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso é de R$ 350.000,00.