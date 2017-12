Dois apostadores acertam Mega-Sena acumulada

Dois apostadores - um de Araucária (PR) e outro de São Bernardo do Campo (SP) - acertaram as seis dezenas do concurso 1.411 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 08 - 12 - 32 - 44 - 46 - 48. Cada um vai receber R$ 21.505.646,36.

Já a quina, que teve 360 ganhadores, vai pagar R$ 12.795,43. A quadra, com 21.016 apostadores premiados, renderá R$ 313,11.

O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) em Guanambi, na Bahia.

O prêmio estava acumulado em R$ 43.011.292,73.