Dois bandidos morrem em tiroteio com a Rota Dois bandidos acusados de sequestrar um agente penitenciário de Osasco foram mortos, anteontem à noite, em um tiroteio com policiais militares da Rota, no Jardim Rosa Maria, zona oeste de São Paulo. A troca de tiros aconteceu meia hora depois de os sequestradores terem abordado a vítima no Rio Pequeno. Os criminosos estavam armados e usavam um carro roubado na quarta-feira.